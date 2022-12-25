Путин: Россия уничтожит комплексы Patriot в случае их поставки США Украине

Фото: Damian Burzykowski/Global Look Press

ЗРК Patriot

Вооруженные силы России уничтожат ЗРК Patriot на Украине, если США решатся поставить их Киеву, заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что уверен в этом на 100%. Он добавил, что в распоряжение ВСУ пока не поступили зенитные комплексы Patriot.

Конечно, пощелкаем [ЗРК Patriot], 100%! — заявил президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Киеве определились со списком военных, которым предстоит пройти обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, обучение пройдет в одной из стран НАТО.

До этого Newsweek сообщил, что Вооруженные силы Украины не скоро смогут начать пользоваться ЗРК Patriot, поставленными США. Эксперты говорят о многих месяцах обучения эксплуатации вооружения. Так, аналитик института Катона Джордан Коэн в беседе с изданием рассказал, что на обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК, как правило, уходит почти год.