Путин: Россия только приостановила участие в зерновой сделке Путин заявил, что Россия лишь приостановила участие в зерновой сделке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва лишь приостановила участие в зерновой сделке, но не прекратила участие в ней. Решение связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора, отметил он на пресс-конференции после трехсторонних переговоров в Сочи с участием лидеров Армении и Азербайджана.

Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции (зерновой сделке), нет. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина должна гарантировать отсутствие угроз судам, соответствующую работу с Киевом должна провести ООН. По его словам, при атаке на корабли Черноморского флота использовался коридор, который предназначен для вывоза зерна.

Эти беспилотники — и подводные, и воздушные беспилотники, — они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины, — пояснил Путин.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра. По его словам, ООН не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота. Такое поведение вызвало удивление в Москве. Небензя сказал, что Россия не обязана выполнять соглашения, которые были заключены без нее.