Путин: Россия стремится завершить украинский конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, передает РИА Новости. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Он при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.

Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. И чем быстрее, тем лучше, конечно, — сказал Путин.

Российское руководство неоднократно заявляло, что все поставленные цели в рамках специальной военной операции на Украине будут выполнены.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для встречи станет проведение консультаций с Украиной.

Он при этом не стал называть конкретные действия Москвы, которые бы сигнализировали о «серьезной готовности» России к переговорам. Представитель Белого дома при этом добавил, что Путин не выказал «абсолютно никакой готовности к переговорам».