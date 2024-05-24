Путин: Россия соблюдает все нормы в сфере ядерных вооружений

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Россия полностью соблюдает все нормы и обязательства в сфере ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что Москва не пытается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии. Все маневры проходят в плановом порядке, подчеркнул глава российского государства.

Здесь нет ничего, чего бы мы нарушили, нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО, — сказал Путин.

9 мая президент России заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, соответствующее указание дано министерствам обороны и генеральным штабам. Он отметил, что такие маневры проводятся регулярно. В этот раз они пройдут в три этапа, на втором к совместным действиям подключатся белорусские коллеги.

Минобороны России 21 мая объявило о старте первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия сегодня. Они проходят под руководством Генерального штаба ВС РФ. Военные отрабатывают учебно-боевые задачи со специальными боеприпасами для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».