Путин: Россия сделала все для мирного урегулирования украинского конфликта

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Россия после 2014 года сделала все, чтобы мирно урегулировать украинский конфликт, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. Но, по словам российского лидера, Москве «этого сделать не позволили».

И там украинская сторона нарисовала себе очень такие жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности, — констатировал глава РФ.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не возражала против мирного завершения СВО, еще в Стамбуле стороны обсуждали возможность урегулирования конфликта, однако Киев должен выразить свою готовность к этому. Для этого киевским властям нужно отменить запрещающий это документ и объявить о намерении начать переговоры, заключил президент.

Ранее российский лидер назвал причину начала специальной военной операции. По его словам, Россию «водили за нос» по мирному урегулированию конфликта. Поэтому, по словам президента, Москве пришлось дать ответ. Глава государства напомнил, что война на Украине была начата Киевом в 2014 году, целых восемь лет подряд там «убивали женщин, детей, стариков».