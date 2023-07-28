Путин: Россия продолжит поддерживать ЦАР

Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера (справа налево)

Российская Федерация продолжит поддерживать Центрально-Африканскую Республику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Фостеном Арканжем Туадерой. По словам российского лидера, сейчас торгово-экономические связи двух стран отстают от общего уровня сотрудничества, однако стороны настроены на выправление этой ситуации.

Оказываем вам практическое содействие, и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества... Но мы настроены на выправление этой ситуации, — заявил Путин.

Президент РФ обратил внимание на то, что у ЦАР и России есть потенциал сотрудничества в таких сферах, как совместная добыча полезных ископаемых, а также в развитии энергетики и агропрома.

Ранее председатель Африканского союза Азали Ассумани во время выступления на саммите Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге, назвал Путина дорогим братом. Он выразил слова благодарности российскому лидеру и россиянам за теплый прием на мероприятии.

Путин в ходе пленарного заседания саммита заявил, что РФ планирует выделить странам Африки около $90 млн на развитие. Президент также добавил, что общая сумма списанной задолженности африканских стран составила $23 млрд.