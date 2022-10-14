Путин пообещал помощь Бишкеку и Душанбе в урегулировании конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Россия поможет Таджикистану и Киргизии урегулировать конфликт на границе двух государств, заявил в ходе пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин. Он отметил, что Душанбе и Бишкек поделятся своими идеями с Москвой и стороны вместе попробуют найти решение для стабилизации ситуации. По его словам, также будет проработан вопрос по возврату беженцев.

Найти какие-то точки соприкосновения непросто, но тем не менее мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае договорились о том, что будут приняты все меры для невозобновления боевых действий, — сказал Путин.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день киргизская погранслужба заявила об обстрелах со стороны Таджикистана.

Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.