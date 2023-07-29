Президент России Владимир Путин заявил, что Россия отвела войска из-под Киева по просьбе Украины. Во время встречи с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике он отметил, что это было сделано, чтобы создать условия для заключения мирного договора, однако украинская сторона отказалась от прежних договоренностей.