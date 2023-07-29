Президент России Владимир Путин заявил, что Россия отвела войска из-под Киева по просьбе Украины. Во время встречи с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике он отметил, что это было сделано, чтобы создать условия для заключения мирного договора, однако украинская сторона отказалась от прежних договоренностей.
После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей, — сказал Путин.