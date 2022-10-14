Путин связал отвод войск России от Киева с отказом Украины от переговоров

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Астане, что у Украины пропало желание вести переговоры после того, как от ее столицы отошли российские войска. При этом глава страны подчеркнул, что Москва открыта к переговорам с Киевом.

Я говорил о том, что мы открыты, мы всегда говорили, что открыты. Мы ведь даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, и эти договоренности были фактически чуть ли не парафированы. Всё, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что когда киевские власти «созреют» до переговорного процесса, то станут востребованы «посреднические усилия» всех, кто заинтересован в урегулировании конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. Ранее он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Владимир Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров перед этим заявил, что Зеленский может пойти на диалог с Москвой при условии, что этого пожелают его западные партнеры. По мнению министра, украинский президент может как легко запретить себе общаться с Россией, и разрешить, в зависимости от ситуации.