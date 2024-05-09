Путин: Россия никому не позволит ей угрожать

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности, заявил президент РФ Владимир Путин на Красной площади в обращении к участникам парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.

Никому не позволим угрожать нам, наши стратегические силы всегда в боевой готовности, — сказал Путин.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что антироссийская кампания Запада стала попыткой не только переписать историю, но и вымарать РФ из числа победителей в ВОВ. По ее словам, Москва никому не даст осквернить праздник Великой Победы. Как отметила Захарова, недоброжелатели хотят украсть 9 Мая и вернуть отложенный эффект поражения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей региона с Днем Победы. Он подчеркнул, что белгородская земля не раз становилась форпостом отечества и местом сокрушительных сражений с противником. По словам губернатора, сейчас регион стойко удерживает оборону, а его жители мужественно преодолевают трудности фронтового приграничья.