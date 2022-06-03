Путин: Россия не ударит с моря при разминировании портов Украиной

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Краны в порту Бердянска

Россия не станет наносить удары с моря при разминировании портов Украиной, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью ведущему телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал, — заявил глава России.

В ходе интервью Путин упомянул и экономику США. По его словам, высокая инфляция, которую сейчас переживают Соединенные Штаты связана вовсе не с проведением спецоперации России на Украине, а является следствием «непродуманных действий» американских властей.