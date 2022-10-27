Россия не собирается становиться новым гегемоном, бросая вызов западным элитам, заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин. По его словам, РФ отстаивает право на существование и свободное развитие, не предлагая миру заменить однополярную картину мира на многополярную.
Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, — заявил Путин.
Президент также процитировал писателя Александра Солженицына и рассказал об «ослеплении превосходством», которое характерно для стран Запада. Он обвинил западных лидеров в многочисленных преступлениях: разжигании войны на Украине, обострении ситуации вокруг Тайваня, а также дестабилизации мирового рынка энергетики и продовольствия. Путин вспомнил и о провокациях на «Северных потоках».
Помимо этого, российский лидер порассуждал о причастности Москвы к мировым событиям. По мнению российского лидера, любая критика в сторону Запада воспринимается как «происки» и «козни Кремля».