Путин: Россия не собирается становиться новым гегемоном

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин

Россия не собирается становиться новым гегемоном, бросая вызов западным элитам, заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин. По его словам, РФ отстаивает право на существование и свободное развитие, не предлагая миру заменить однополярную картину мира на многополярную.

Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, — заявил Путин.

Президент также процитировал писателя Александра Солженицына и рассказал об «ослеплении превосходством», которое характерно для стран Запада. Он обвинил западных лидеров в многочисленных преступлениях: разжигании войны на Украине, обострении ситуации вокруг Тайваня, а также дестабилизации мирового рынка энергетики и продовольствия. Путин вспомнил и о провокациях на «Северных потоках».

Помимо этого, российский лидер порассуждал о причастности Москвы к мировым событиям. По мнению российского лидера, любая критика в сторону Запада воспринимается как «происки» и «козни Кремля».