«Вывозите через Белоруссию»: Путин о транспортировке украинского зерна

Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума

Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. Трансляция выступления ведется на сайте форума. По его словам, существует по крайней мере пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, которые может реализовать украинская власть.

Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Вывозите через Белоруссию, через Польшу, — заявил Путин.

Президент также предположил, что вывоз украинского зерна может стать частью оплаты за поставки оружия Киеву, «хотя это будет совсем грустно».

Ранее президент также подчеркивал, что Россия не минировала украинские порты и РФ нельзя винить в невозможности вывезти зерно. Он говорил, что есть и еще один путь для зерна, по суше, через Белоруссию. Однако у белорусского лидера Александра Лукашенко есть одно условие, согласно которому с Минска должны быть сняты западные санкции.