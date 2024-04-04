Путин дал понять, переходит ли экономика России в режим военного времени Путин: Россия не переводит свою экономику на военные рельсы

Россия не переводит экономику в режим военного времени, несмотря на все сложности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России. При этом он подчеркнул, что власти концентрируют финансовый и административный ресурс на развитии оборонной отрасли. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Мы не переводим экономику на военные рельсы. Все у нас достаточно сбалансированно. Не отменяем никаких социальных гарантий работников, мы их полностью соблюдаем и даже ужесточаем ответственность властей за их соблюдение, — сказал глава государства.

Также Владимир Путин заявил, что у России нет выбора и стране нужно либо повышать производительность труда, либо завозить рабочую силу из-за границы. Так глава государства описал пути решения проблемы дефицита кадров, с которой экономика столкнется в ближайшие годы из-за демографического кризиса.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что валовой внутренний продукт России вырос на 3,6% в 2023 году. По его словам, ВВП стал в два раза выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Как подчеркнул Мишустин, несмотря на расширение санкционного давления, РФ успешно прошла тяжелый период первоначальной адаптации.