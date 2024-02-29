Путин призвал снизить долю импорта в России к 2030 году Путин: Россия должна снизить долю импорта до 17% ВВП к 2030 году

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Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что в стране не обязательно производить все продукты, однако необходимо нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов. Глава государства отметил, что правительство знает, над чем нужно работать.

В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП, а это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудования. <...> Но всё мы не можем, нам не нужно к этому стремиться, — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что ушедшая из России компания IKEA продлила право на товарный знак до августа 2033 года. По данным Telegram-канала Mash, в пакет шведского предприятия вошли фирменный логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России.

Соответствующую заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент 1 августа 2023 года, при этом одобрение она получила только 2 февраля 2024-го. Благодаря этому компания сможет в будущем вернуться на российский рынок и вести там бизнес.