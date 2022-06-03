Путин: Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 млн тонн Путин: в следующем сельскохозяйственном году РФ может увеличить объем экспорта зерновых культур до 50 млн тонн

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сельскохозяйственные работы по сбору пшеницы

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что в следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля по 30 июня 2023 года) РФ может увеличить объем экспорта зерновых культур до 50 млн тонн. Он также отметил, что в 2022-м РФ готова экспортировать 37 млн тонн зерна. Ранее глава государства назвал Россию самым крупным экспортером пшеницы на внешнем рынке.

В текущем сельскохозяйственном году — 2021–2022 год — мы проэкспортируем 37 млн, а за 2022–2023-й, я думаю, что мы поднимем экспорт до 50 млн тонн, — заявил Путин.

Ранее российский президент заявил о попытке Запада переложить ответственность за кризис на рынке продовольствия на РФ. Путин отметил, что проблемы на глобальном рынке продовольствия начались до начала российской спецоперации на Украине.

Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков ранее заявил, что рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда и продолжит увеличиваться. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.