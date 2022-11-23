Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки

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Президент России Владимир Путин

Москва готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным, сообщает ТАСС. Он также одобрил инициативу, согласно которой ООН и Африканский союз должны разблокировать 265 тысяч тонн заблокированных российских удобрений для их дальнейшей бесплатной поставки беднейшим странам.

У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения, — сказал глава государства.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что до 80% удобрений на борту арестованных в Европе российских судов остаются в Латвии. Россия решила передать груз безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь странам Африки, однако дело сдвинулось с мертвой точки только частично.

Нидерланды 11 ноября разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений в Малави, днем позже была достигнута договоренность о вывозе в Африку удобрений из Бельгии и Эстонии. Замглавы МИД отметил, что затягивание этого процесса непонятно России, так как речь шла о борьбе с голодом, и чтобы решить вопрос с урожаем следующего года, нужно как можно быстрее обеспечить экспорт российских удобрений в целом.