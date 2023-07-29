Путин: Россия готова искать пути мирного урегулирования по Украине

Фото: kremlin.ru

Российская Федерация готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с африканскими лидерами по Украине. Глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению диалога по украинской проблеме.

Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога, — заявил президент, добавив, что на Украине приняли нормативную базу, запрещающую вести переговоры с Москвой.

Путин добавил, что западные государства «плевать хотели на Устав ООН» и вспоминают о международном праве, только чтобы использовать его против кого-то. Если страны Запада не исполняют этот документ, это не означает, что Москва не хочет и не стремится к мирному разрешению любого конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что все связанные с украинским кризисом противоречия должны быть решены путем переговоров, но представители Североатлантического альянса и Украина отказываются от них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине.