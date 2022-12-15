Путин заявил, что Россия поставила 22 млн тонн зерна в страны Азии и Африки Путин: Россия может увеличить общий объем поставок зерна к концу сезона до 50 млн тонн

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Россия за пять месяцев поставила более 22 млн тонн зерна в наиболее нуждающиеся страны Азии и Африки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, до конца года Россия готова экспортировать еще около 5 млн тонн зерна. По прогнозам главы государства, к концу этого сезона Россия может увеличить общий объем поставок зерна до 50 млн тонн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 миллионов тонн зерна преимущественно в страны Азии и Африки. До конца текущего года готова поставить еще четыре-пять миллионов тонн зерна, — сказал Путин.

Ранее Россия и Турция утвердили пакетный характер по вывозу зерна с Украины в ходе предварительных консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и его турецким коллегой Седатом Оналом. Стороны условились обеспечить гарантии безопасности для переправки продовольствия в беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.

До этого о продлении зерновой сделки на 120 дней сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Его слова подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он также отметил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.