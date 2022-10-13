Путин заявил о новых центрах силы в Азии

Фото: Пресс-служба президента Казахстана/РИА новости

Владимир Путин

Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную роль в этом играет Азия, где крепнут новые «центры силы», заявил на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности.

Конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил о начале трансформации мироустройства, в рамках которой мир движется к многополярности, более демократичной и справедливой системе мироустройства. По его словам, уходу к многополярности сопротивляются те, кто хочет сохранить гегемонию. Он добавил, что движение к многополярному миру является стратегическим вектором мировой политики, что подтвердил состоявшийся в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса, несмотря на брошенные ей вызовы. В то же время, по словам главы государства, страна как постоянный член Организации Объединенных Наций будет продвигать объединительную международную повестку.