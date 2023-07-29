Путин: Россия действует в полном соответствии с уставом ООН

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Россия не нарушает устав ООН, действуя в полном соответствии с этим документом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка. Он подчеркнул в своем высказывании, которое приводит ТАСС, необходимость не допускать двойных стандартов и односторонних санкций за счет других.

Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН, — сказал Путин, добавив, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими государствами.

Ранее Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, то все противоречия, связанные с украинским кризисом, должны решаться путем переговоров, однако страны — члены НАТО и Украина отказываются от них. По его словам, основой конфликта являются угрозы безопасности России со стороны США и Альянса.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта на Украине, однако Киев по-прежнему придерживается непримиримой позиции.