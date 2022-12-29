Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» заявил, что Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане. Он добавил, что страна будет повышать темпы строительства разного рода военных кораблей, готовить моряков с учетом полученного опыта в ходе специальной военной операции.

Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом - делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане, — сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил, что в рамках действующей программы вооружений будут построены еще четыре атомные подводные лодки, которые обеспечат безопасность страны на годы вперед.

Президент отметил, что российские атомные ракетоносцы, которые проектируются и строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.