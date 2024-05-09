Путин: Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что при этом Москва никому не позволит угрожать ей.

Реваншизм, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — часть общей политики европейских элит по сдерживанию независимых центров развития. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам, — заявил Путин.

Ранее стало известно, что Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Военный эксперт из Британии Александр Меркурис допустил, что так власти РФ дают четкий ответ на высказанное в Европе намерение ввести армии НАТО на Украину.

Предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе, заявляли в МИД страны. Их следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран.