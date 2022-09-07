Путин: российскую отрасль авиаперевозок ожидает перевооружение

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

Сферу российской гражданской авиации ожидает «системное перевооружение» и переход на самолеты отечественного производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ. По словам российского главы, авиакомпании РФ создали крупнейший пакет заказов, в который входят около 500 магистральных самолетов, произведенных в России.

Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства, — заявил Путин.

Ранее стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 210 самолетах МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214.

До этого в российских СМИ сообщалось, что компания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолетов, включая Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Рамочный договор по этому поводу стороны планировали подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Основная часть заказа приходится на Superjet 100 и МС-21, меньшая на Ту-214.