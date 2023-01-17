Путин: российский ОПК набрал серьезные обороты

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты, передает РИА Новости. По его словам, некоторые предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы.

Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно, — заявил Путин.

В конце декабря Путин назвал важнейшей задачей предприятий ОПК обеспечение всех подразделений и передовых частей вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он подчеркнул, что все это необходимо делать в короткие сроки. При этом глава государства подчеркнул важность совершенствования характеристик вооружения и оснащения военных с учетом полученного боевого опыта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 18 января Путин посетит оборонное предприятие в Санкт-Петербурге. Во время визита глава государства собирается встретиться с его сотрудниками.