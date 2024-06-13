Путин: РФ справляется со сбоями, которые возникли при создании коллайдера

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

РФ успешно справляется со сбоями, которые появились при реализации научного проекта в Дубне из-за недружественных стран, заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что наука на месте стоять не будет.

В 2011 году мы приняли решение о том, чтобы начать этот проект. И в целом он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег — ученых практически со всего мира. К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо, — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что Россия ничего «не закрывает на замок» и не прячет. Страна открыта для международного научного сотрудничества, подчеркнул он.

Также Президент РФ дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне. С помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва.