Путин не исключил поставок оружия КНДР

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Владимир Путин во время визита во Вьетнам

Россия не исключает поставок оружия КНДР, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам. По словам российского лидера, Запад будет гадать, где в конечном итоге окажется это оружие.

Также Путин заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором Пхеньяна и Москвы. По его словам, российская помощь КНДР будет идти только в случае агрессии.

Путин ранее заявил, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. По его мнению, партнерство может развиваться в соответствии с заключенным договором о стратегическом взаимодействии.

Начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР угрожает национальной безопасности Южной Кореи. По его словам, помощь Пхеньяну не может не оказывать отрицательного эффекта на отношения Москвы и Сеула.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим, действующий в отношении КНДР, необходимо пересмотреть. По его словам, против этой страны не работают механизмы по корректировке ограничительных мер.