Путин решил не поздравлять нового премьера Великобритании с назначением

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не стал отправлять новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку поздравления с назначением на пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что королевство для РФ является недружественной страной, передает РИА Новости. Сунак вступил в должность накануне. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны. Перед этим Сунак стал лидером Консервативной партии. Новому главе кабмина 42 года.

Нет. Вы знаете, что Великобритания относится к категории недружественных стран, поэтому телеграмма не была отправлена, — так Песков ответил на вопрос журналистов о том, послал ли Путин новому британскому премьеру поздравления.

Сунак в этом году стал уже третьим британским премьером. В июле должность оставил Борис Джонсон, а избранная после него Лиз Трасс пробыла на посту лишь 44 дня. СМИ называют произошедшее «самым коротким премьерством в истории».

В ходе обращения к гражданам Великобритании перед резиденцией на Даунинг-стрит Сунак заявил, что страна переживает глубокий экономический кризис. Он добавил, что Трасс совершила множество ошибок во время своего премьерства.

Ранее читатели Daily Express осудили нового премьер-министра Великобритании за слова о том, что страна переживает экономический кризис из-за двух важнейших факторов: последствий коронавируса и российской спецоперации на Украине. Многих возмутило то, что Сунак, по сути, продолжает риторику своих предшественников. Новый глава правительства при этом пообещал, что Британия переживет экономический кризис.