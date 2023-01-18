Путин: реконструкцию дорог следует проводить быстрее

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что важно в полном объеме реализовать намеченные планы по строительству и реконструкции дорог, а также постараться сделать это опережающим темпом, передает РИА Новости. По словам главы государства, качественные и безопасные дороги являются основой для повышения связанности российских субъектов и реализации инвестиционных проектов в промышленности.

Качественные и безопасные дороги — это основа для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты федерации, — сказал Путин.

Российский лидер высоко оценил темпы строительства в 2022 году. Он добавил, что в прошлом году было построено и реконструировано 1600 километров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2022 году в России были построены и введены в эксплуатацию рекордные 100 млн кв. м жилплощади. По его словам, такие объемы строительства помогли улучшить жилищные условия около 3,6 млн семей.

3 января кабмин утвердил льготные условия ипотеки для жителей новых регионов со ставкой не более 2% годовых. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 млн рублей, а первоначальный взнос — не менее 10%.