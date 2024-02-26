Путин разрешил россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Закон наделяет заемщика правом установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Запрет можно будет ввести после доработки автоматизированной информационной системы, которая произойдет не позднее 1 сентября 2025 года. Установить его можно будет через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Так же легко можно будет и снять самозапрет.

Госдума одобрила соответствующий законопроект 20 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что это решение позволит россиянам дополнительно защитить себя от мошеннических действий. Совет Федерации проголосовал за принятие документа 21 февраля.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев ранее заявил, что закон о самозапрете на выдачу кредитов и займов продуман не до конца. По его словам, банки зачастую выдают кредиты, не проверяя данные заемщика, что делает нововведение бесполезным.

Судебный юрист Владимир Комсолев не согласился с мнением Медведева. Он рассказал, что введение законодательных ограничений для того, чтобы человек не взял кредит, поможет защитить россиян от действий мошенников. Также, по словам эксперта, документ направлен на помощь перекредитованным гражданам.