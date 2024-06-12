Путин разрешил россиянам самим продавать заложенное имущество Путин подписал закон, разрешающий продажу заложенного в банке имущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России получили право самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке, соответствующий законопроект был подписан президентом Владимиром Путиным. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту документа, право на продажу заложенного имущества предоставляется гражданам вне зависимости от размера взятого кредита. Для этого им нужно подать соответствующее заявление. При этом банки обязаны согласовать процедуру и озвучить минимальную цену продажи имущества в течение 10 дней.

Деньги, вырученные со сделки, будут зачисляться на банковский счет, который определяет залогодержатель. Уточняется, что продавец получает разницу между размером задолженности по кредиту и ценой продажи за вычетом расходов, понесенных банком. Максимальный срок, предоставляющийся для самостоятельной продажи заложенного имущества, составляет четыре месяца. Законопроект вступает в силу по истечении 90 дней после его опубликования.

Ранее Совет Федерации России одобрил изменения в закон об ипотеке, позволяющие физическим лицам самим продавать имущество, заложенное по кредиту. Согласно проекту, в случае отказа по такому заявлению кредитор обязан обосновать его причину. Соответствующий перечень изложен в поправках.