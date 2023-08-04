Росгвардии разрешили вооружаться тяжелой техникой Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Росгвардии правом имeть на вооружении тяжелую военную технику. Документ заменяет использовавшийся до настоящего времени термин «оружие» на термин «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения). Закон опубликован на портале правовых актов.

В документе также отмечается, что росгвардейцы имеют право применять физическую силу, специальные средства, вооружения, а также военную и специальную технику. В частности, ее разрешено использовать для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, если водитель отказывается остановиться, для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, а также для пресечения движения беспилотных воздушных судов.

Ранее сообщалось, что авторами поправок в закон «О войсках национальной гвардии» выступили глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Военный эксперт, публицист и полковник в отставке Виктор Баранец сообщил в комментарии NEWS.ru, что «облачение» Росгвардии в новые доспехи позволит России быстрее добиться успехов в ходе специальной военной операции. Он не исключил, что оснащение росгвардейцев танками вызовет недовольство в обществе, однако назвал это неправильным мышлением.