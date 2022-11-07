Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации работодателя

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, трудовые договоры теперь могут быть расторгнуты при мобилизации работодателя-физлица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юрлица.

В соответствии с федеральным законом, будет дополнен перечень обстоятельств, возникновение которых влечет прекращение трудового договора независимо от воли сторон. В частности, одни из них является «призыв работодателя — физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ».

Планируется, что норма будет применяться, если такой работодатель на период прохождения им службы по мобилизации не передаст полномочия другому лицу на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей.

Уточняется, что положение будет распространено на правовые отношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, то есть с начала объявления частичной мобилизации в России.

Ранее Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП. Речь идет о случаях, когда владелец ИП был призван в рамках мобилизации и не передал свои права и обязанности как работодателя другому лицу.