Путин разрешил российской компании выкупить активы Baker Hughes Путин одобрил покупку ООО «Нефтесервисные технологии» активов компании Baker Hughes

Фото: bakerhughes.com

Президент России Владимир Путин одобрил приобретение ООО «Нефтесервисные технологии» активов американской компании Baker Hughes. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В августе компания рассчитывала продать бизнес в РФ, однако ей нужно было получить разрешение от российских властей.

Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества «Бейкер Хьюз», принадлежащих компании с ограниченной ответственностью «Бейкер Хьюз Раша Холдингз» (Baker Hughes Russia Holdings LLC), — говорится в распоряжении.

ООО «Нефтесервисные технологии» получило право приобрести 100% активов компании по всей стране, среди которых значатся АО «Бейкер Хьюз», ООО «Би Джей Самотлор Сервисиз Восток», ООО «Ойламп Сервис», ООО «Оренбургнефтегеофизика», ООО «Энерго Инновации», ООО «Бейкер Хьюз Сервисез Рус», ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» и ОАО «Ойламп Сервис».

1 августа американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes заявила о планах до конца года продать свой российский бизнес местному руководству, к которому перейдут все текущие активы и обязательства. Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая бренд.

Baker Hughes прекратила инвестировать в Россию на фоне проводимой российской армией военной операции на Украине в марте текущего года. Антироссийские санкции в целом вынудили зарубежные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре работы в РФ или уходе с рынка. В июне компания решила прекратить обслуживание всех российских СПГ-проектов, включая «Сахалин-2», «Газпром» и завод «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк», а также строящийся проект «Арктик СПГ — 2».

Baker Hughes работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года.