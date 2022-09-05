Путин разрешил НОВАТЭК купить долю Total в «Тернефтегазе»

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрешил НОВАТЭК купить у французской компании TotalEnergies долю в «Тернефтегазе», распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее сообщалось, что НОВАТЭК купит 49% TotalEnergies в «Тернефтегазе», продажа может быть оформлена в сентябре. По итогам сделки, НОВАТЭК сможет консолидировать 100% пакет акций предприятия.

Разрешить совершении ООО «НОВАТЭК Московская область» сделки по приобретению 1,714180106 млрд обыкновенных акций ЗАО «Тернефтегаз», принадлежащих АО упрощенного типа TotalEnergies EP Termokarstovoye, — говорится в документе.

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