Путин разрешил мобилизацию лиц с непогашенной судимостью за тяжкие статьи Путин подписал закон о мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость за ряд тяжких преступлений

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В законе прописаны исключения, когда призыв на военную службу лиц с непогашенной судимостью невозможен.

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат те лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение определенного ряда преступлений, в частности, за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, об организации экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды, а также осужденные за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, их хищение или вымогательство.

Президент также подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бабикова отметила, что эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью», передает ТАСС.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что судимых за тяжкие преступления нельзя привлекать к военной службе даже в период частичной мобилизации. Он пояснил, что психика таких граждан деформирована и они могут снова начать совершать преступления, на этот раз с оружием в руках.

Осужденный за экономическое преступление — кражу или мошенничество — может украсть снаряды, оружие и топливо. Кроме того, нельзя угадать, сколько людей действительно желают искупить вину с оружием в руках, а многие из них вообще не намерены этого делать, добавил адвокат.