Путин разрешил «Лукойлу» купить акции «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd

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Президент России Владимир Путин разрешил «Лукойлу» купить 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «Эл5-энерго» у компании Uroc Ltd. Российский президент подписал соответствующее распоряжение, уточняет пресс-служба Кремля.

В документе сказано, что для совершения сделки не требуется получение иных разрешений, решений и согласий, предусмотренных законодательством РФ. Таким образом, «Лукойл» получил разрешение на выкуп доли UROC в «ЭЛ5-Энерго» в 7,4%.

До этого сообщалось, что работа нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» может быть прекращена из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов со следующего года. Накануне власти Болгарии предписали компании прекратить работу с российской нефтью с 1 марта 2024 года, предыдущим сроком был октябрь 2024-го года. Отдельно с 1 января запрещен экспорт нефтепродуктов.

Ранее Путин встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Переговоры состоялись 1 декабря в закрытом формате. Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать детали разговора. Однако до этого Сечин раскритиковал политику Минфина и отметил, что кризис на отечественном топливном рынке, вынудивший кабмин прибегнуть к временному запрету на экспорт нефтепродуктов, был вызван ошибочными решениями в налоговой политике.