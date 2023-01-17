Путин разрешил компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрешил крупным российским акционерным обществам в сфере энергетики, машиностроения и торговли не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Соответсвующий указ, устанавливающий временный порядок принятия решений, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

<...> в целях принятия решений органом российского хозяйственного

общества голоса, принадлежащие лицам недружественных

иностранных государств и лицам, которые назначены (избраны)

в состав органа российского хозяйственного общества из числа

кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных

государств, не учитываются при определении кворума и результатов

голосования по вопросам повестки заседания органа российского

хозяйственного общества, — говорится в документе.

Речь идет о компаниях, соответствующих нескольким критерием, один из которых — против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены рестрикции. Кроме того, у иностранных лиц, связанных с недружественными странами, есть акции такой компании, но они не превышают 50%. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен составлять более 100 млрд рублей.

Ранее около полутора десятков российских системообразующих организацией могут получить возможность до конца 2023 года при принятии корпоративных решений не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран. По оценке РСПП, который и подготовил проект указа, под его действие подпадет «около 14» системообразующих совместных предприятий в России.