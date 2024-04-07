Путин разрешил беспрепятственный доступ провайдерам в многоквартирные дома

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и свободном доступе к ним интернет-провайдеров, сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации. В указе говорится, что сети связи будут размещаться на объектах общего имущества собственников дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья по договору социального найма без необходимости принятия решения общим собранием.

При этом на общем собрании может быть принято решение о демонтаже установленного оборудования, для этого потребуются голоса не менее двух третей собственников. Размещение провайдером сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме будет осуществляться без взимания платы за пользование.

В случае, если провайдеры нарушили пожарные и иные требования безопасности, они будут обязаны полностью возместить весь вред, который причинят общему имуществу. Сети связи также обязали оплачивать электроэнергию, которую они потребляют, по счетам, выставленным управляющей компанией дома.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Провайдеры, которые продолжат работу, должны будут в течение года привести свое оборудование в соответствие с новыми требованиями.

Зарубежные хостинг-провайдеры не подавали заявлений для легализации в России, заявил 25 января представитель Роскомнадзора. По закону иностранные хостеры должны были зарегистрироваться в реестре до 1 февраля 2024 года. Те, кто этого не сделал, не смогут предоставлять услуги новым сайтам.