Путин ратифицировал договор с Китаем о совместном создании лунной станции

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин 12 июня подписал документ о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Госдума одобрила его 28 мая, а Совет Федерации — 5 июня.

Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, — сказано в документе.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документ был принят по итогам переговоров между лидерами стран с участием делегаций в узком и расширенном составе в Пекине.

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что коллективный Запад использует «грязные инструменты» в попытках внести разлад в отношения между Москвой и Пекином. Он обратил внимание, что страны испытывают неприязнь к объективным тенденциям современного мира. Недоброжелатели России и Китая пытаются не допустить дальнейшего сближения стран, в этом заключается их магистральная задача, уверен замглавы ведомства.