Путин рассказал, как мама поставила его в угол Путин вспомнил, как мама поставила его в угол в трехлетнем возрасте

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, как в раннем детстве мама поставила его в угол. По словам российского лидера, она хотела добиться от него извинений, но в какой-то момент «не вытерпела, на руки взяла и начала зацеловывать во все места». Об этом глава государства рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Я не помню. Мне было 3–4 года. Помню, как что то сделал не так, она меня поставила в угол, а потом... Почему я так запомнил, она ходила рядом со мной туда-сюда и все время задавала один и тот же вопрос: «Будешь просить прощения?» Я стоял, насупился. Она ходила вокруг меня, потом не вытерпела, меня на руки взяла и начала, как я сказал, зацеловывать во все места. Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу с собой по жизни, — сказал Путин.

В том же интервью президент рассказал, что еще не выбрал подарки на Новый год близким. По его словам, у него пока не было возможности сходить в магазин. На вопрос о планах в новогоднюю ночь, Путин ответил, что встретит праздник за столом, выпьет бокал шампанского и побеседует с близкими людьми на бытовые темы.