Путин рассказал, реально ли запустить нитку «Северного потока — 2» Путин: на запуск уцелевшей нитки «Северного потока — 2» потребуется неделя

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Владимир Путин

Запуск уцелевшей после терактов в Балтийском море нитки «Северного потока — 2» можно осуществить за неделю, однако власти Германии в этом не заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что начало поставок газа зависит только от решения немецкого руководства.

В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. «Северный поток — 2» — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. <...> Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят, — сказал президент.

Ранее Путин заявлял, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США. По словам российского лидера, у Центрального разведывательного управления нет алиби на этот счет. Он указал, что в сложившейся ситуации следует искать не только того, кто заинтересован в возможной диверсии, но и того, кто может ее реализовать, поскольку «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

Глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуяннэ ранее сообщил инвесторам, что строительство третьей линии завода «Арктик СПГ 2», вероятно, будет приостановлено. Он назвал большим достижением российского бизнеса пуск первой и второй очередей. TotalEnergies является одним из акционеров «Арктик СПГ 2», отметил Пуяннэ, но из-за санкций компания отошла от участия в проекте и всей полнотой информации не обладает.