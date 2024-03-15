Путин рассказал о результатах атаки ВСУ на российские регионы Путин: ВСУ безуспешно пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысяч военных

Фото: МО РФ

ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысяч личного состава, 40 бронемашин и 35 танков, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, четыре атаки были предприняты на Белгородском направлении, одна — на Курском, диверсанты нигде успеха не имели.

Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории, — рассказал президент.

Утром 15 марта Минобороны России прокомментировало ситуацию с попыткой прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область. По данным ведомства, группа, в которую входили силы специальных операций и иностранные наемники, на двух вертолетах Ми-8 накануне около 16:00 мск осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от границы РФ в Козинке, заняв несколько домов на окраине села. ДРГ была разгромлена артиллерией и спецназом, а при попытке отступления подорвалась на минах.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать Западу свои возможности воевать на территории России, чтобы получить больше средств и техники от НАТО. По его мнению, еще одна цель ВСУ — осложнить проведение выборов президента РФ.