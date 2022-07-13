Дарья Харитонова

Путин рассказал, сколько школ построят в России за два года Путин заявил, что в России за два года построят более 900 школ

13 июля 2022 в 15:38

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков (справа) во время встречи