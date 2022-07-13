В России в ближайшие два года планируется построить более 900 школ, заявил на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в стране свыше 20 тысяч детей ходили в учебные заведения, которые «не совсем соответствуют требованиям». Глава государства пообещал полностью закрыть этот вопрос до 2024 года.
Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года. В 2022 году мы уже строим десять и в 2023-м приступаем еще к восьми. Итого до 2024 года мы построим 24 новых школы — от общего количества школ в республике 10% будет новых школ. И, соответственно, мы активно включились в программу по капитальному ремонту: 50 объектов строим, — сказал Путин.