Путин рассказал, сколько россиян улучшили свои жилищные условия Путин: почти семь миллионов человек улучшили жилищные условия в этом году

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Владимир Путин и Ирек Файзуллин

Порядка семи миллионов россиян улучшили свои жилищные условия в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, за этот период также было введено в строй 83,6 млн кв. метров жилья.

У нас 2023 год, улучшили жилищные условия семь миллионов человек. Это 3,2 миллиона семей. Аварийного жилья мы расселили с вами почти два миллиона квадратных метров — 1,8. Это 104,4 тысячи человек. И благоустройство — 7031 общественное пространство, — сказал Путин.

Ранее Виталий Мутко заявил, что в России стартует проект «Доступное арендное жилье в ДФО». По словам Виталия Леонтьевича, на эти цели будет выделено 87 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Вместе с главами регионов обработаны 200 жилых комплексов от 50 застройщиков под эти цели. Проект даст возможность «семьям или приехать сюда, или молодежи закрепиться здесь», сказал чиновник.

Также Мутко сообщил, что около 21 млрд рублей было инвестировано в 2023 году в строительство жилья по программе «Доступное арендное жилье в ДФО». По словам чиновника, на эти деньги будет построено три тысячи квартир.

Ранее анализ рынка недвижимости показал, что типичным покупателем квартиры в России является женщина в возрасте 35–40 лет с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей. По словам экспертов, женщины составляют 59% от общего числа покупателей жилья.