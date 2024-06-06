Путин рассказал, сколько российских военных находятся в украинском плену Путин: 6465 украинских военных сейчас находятся в российском плену

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Владимир Путин

Порядка 1 348 российских солдат и офицеров находятся в украинском плену, в то время как в российском — 6 465 украинских военных, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он добавил, что работает с этими цифрами каждый день, передает пресс-служба Кремля.

Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, — проще говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1 348 человек. Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день, и совсем недавно, вы знаете, был обмен — 75 человек на 75 человек. Украинских солдат у нас — 6 465, — уточнил глава государства.

Ранее он рассказал, что на Украине найдутся те, с кем можно будет подписать мирный договор — здесь важно лишь желание. Путин также напомнил, что Запад намеренно помешал мирному договору между Россией и Украиной весной 2022 года. Если бы этого не случилось, конфликт был бы завершен уже в конце того года, тем более стамбульский договор был парафирован украинской стороной, а значит, он ее устраивал, констатировал политик.

Российский лидер также выразил мнение, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Соединенные Штаты заботят только собственное величие и лидерство. Глава государства заметил, что Вашингтон не может допустить успеха Москвы, ведь тогда, по мнению Белого дома, его мнимому первенству будет нанесен ущерб.