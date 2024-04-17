Путин раскрыл, с кем общается практически каждый день Путин заявил, что почти ежедневно общается с главой МЧС Куренковым

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что практически ежедневно обсуждает с главой МЧС РФ Александром Куренковым ситуацию в регионах, затронутых паводками. В ходе заседания с участием членов кабинета министров глава государства попросил его вновь доложить о ситуации в субъектах. Куренков первым выступил на совещании, сообщает ТАСС.

Начнем с паводков. Первый доклад — Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит, — заявил Путин.

Помимо членов кабинета министров, участие в совещании также принял и губернатор Тюменской области Александр Моор. Президент России сделал ему замечание из-за того, что глава региона назвал отказавшихся эвакуироваться граждан «упертыми». Он подчеркнул, что одной из ключевых задач губернатора является вселение надежды в людей на фоне сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, в Курганской области спасатели эвакуировали из затопленных населенных пунктов свыше 13,5 тысячи человек. Подавляющее большинство из них находятся у родственников, остальные переживают паводок в пунктах временного размещения. Сейчас там находятся около 930 человек, включая 200 детей.