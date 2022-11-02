Путин рассказал президенту Индонезии о ситуации вокруг зерновой сделки Путин сообщил президенту Индонезии о готовности бесплатно помочь зерном беднейшим странам

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин изложил президенту Индонезии Джоко Видодо основные подходы РФ по реализации зернового соглашения, сообщили на сайте Кремля. В ходе телефонной беседы российский глава уведомил собеседника о готовности бесплатно выделить значительные объемы зерновых беднейшим странам.

Отмечена и готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал такой подход, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин описал ситуацию, возникшую вследствие атаки Киева на Черноморский флот в Севастополе. Помимо этого, президент сообщил Видодо, что Россия возобновляет реализацию зернового соглашения после получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гумкоридора в военных целях.

Стороны обсудили и проблематику предстоящего саммита G20 на Бали. Путин дал высокую оценку «деполитизированной» работе правительства Индонезии в «Большой двадцатке» по энергетическим и продовольственным вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но на данный момент участие России по-прежнему приостановлено. Он добавил, что есть диалог с Турцией и что разблокировка экспорта удобрений и обеспечение безопасности движения в Черном море — основное условие РФ для возобновления зерновой сделки.