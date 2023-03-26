Путин рассказал, почему западная техника доезжает до Украины Путин: Запад поставляет Украине технику по ночам, ВС России пытаются ее уничтожить

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

M1A2 Abrams

Западные страны поставляют на Украину вооружения скрытно, российские военные пытаются уничтожать их в процессе доставки, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Он указал, что такие поставки осуществляются по ночам.

Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, достают. Но такая цель, конечно, есть. <...> Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава [позволяет поставлять вооружения]… Нет, конечно, — сказал глава государства.

Ранее Польша выставила Европейскому союзу счет на сумму €2 млрд за вооружение и технику, переданные на Украину, об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, полученную компенсацию Варшава намерена потратить на приобретение современного оружия.

Министры обороны Венгрии и Австрии Криштоф Салай-Бобровницки и Клаудия Таннер ранее приняли решение не поставлять оружие на Украину. Глава венгерского военного ведомства подчеркнул, что страны хотят избежать эскалации конфликта.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от передачи Германии боекомплектов для танков, которые впоследствии могли быть направлены Украине. Объясняя свой отказ, он заявил, что «не стоит провоцировать русских».