Путин рассказал, почему снизился товарооборота с Турцией Путин: товарооборот с Турцией снизился из-за корректировки цен на продукцию

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Владимир Путин

Снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Он выразил надежду, что ситуация исправится в ближайшее время, передает пресс-служба Кремля.

За прошлый год, точнее за прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это, прежде всего за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта. Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время, и все будет развиваться, даже как и в прошлом году, — сказал Путин.

Также Путин сообщил, что планирует встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, который пройдет 3-4 июля. В ответ глава МИД Турции передал Путину приветствие от турецкого коллеги. Он также поблагодарил главу государства за прием в Кремле.

Хакан Фидан ранее заверил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС и соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде. Турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России.

До этого министерство сельского и лесного хозяйства Турции ранее объявило о планах приостановить ввоз пшеницы в страну. Ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября текущего года. Мера должна оказать поддержку турецким производителям агропродукции в летний сезон, когда цены на урожай падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну. Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев заверил, что это не помешает торговле страны с Россией.